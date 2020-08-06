مالك يحيى لــ"الفجر الفني" :"أحمد العوضي قالي إني شبهه وأتمنى أن أصبح مثل يوسف الشريف"

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*اتمنى العمل مع أمير كرارة مرة أخرى وسعيد بمشاركتي في مسلسل "الإختيار"



*أعشق كرة القدم وأتمنى أن أصبح مهندسُا بجانب عملي في التمثيل



في شهر رمضان الماضي خاض العديد من الاطفال تجربة التمثيل لأول مرة وأبهروا الجمهور بأدائهم المميز من ضمن هؤولاء النجوم الصغار..مالك يحيى الذي أبهر الجمهور بموهبته المميزة رغم صغر سنه وذلك من خلال مشاركته في مسلسل "الإختيار" مع الفنان أمير كرارة.



*كيف بدأ مشوارك الفني ؟



في البداية بدأنا نذهب لمكاتب الكاستينج وخضعنا لمقابلات عديدة.



* ومن الذي اكتشف موهبتك ؟



ماما هي التي اكتشفت موهبتي.



* من الفنانين الذين تتمني التمثيل أمامهم ؟



أتمنى الوقوف أمام يوسف الشريف، احمد صلاح حسني، تامر حسني، كريم فهمي؛ لأنني أحبهم كثيرًا.



* من الذي قام بترشيحك للمشاركة في مسلسل الاختيار؟



جالي اوديشن في مكتب كاستينج، وقابلت الدكتور بيتر ميمي، و أخذ يدربني على طريقة أداء المشاهد.



* ماذا عن كواليس العمل ؟



استمتعت كثيرًا بالعمل مع الفنان احمد العوضي و كان بيهزر معايا و قال إني شبهه، والفنانة دينا فؤاد كانت لذيذة و طيبة جدًا، و سعيد بالعمل مع دكتور بيتر ميمي لإنه مخرج متميز، وكنت محظوظ إني قابلت الفنان امير كرارة لإني بحبه جدًا، وكان نفسي أبقي إبنه، وكمان قابلت الفنان محمد عز الجميل المتواضع والفنان اسلام جمال طيب جدًا، و مها نصار جميلة جدًا.





* من الذي يساعدك على حفظ المشاهد ؟



أختي الكبيرة وماما، وباخد وقت كتير في الحفظ علشان اتقن المشاهد كويس.



* من الممثل الذي تتمني أن تصبح مثله عندما تكبر ؟



يوسف الشريف لإني أحبه وأشاهد كل أعماله.



* هل في دور معين نفسك تقدمه ؟



لا نفسي اجرب جميع الأدوار.



* ما طموحك في مجال التعليم ؟



أن أصبح مهندسًا بجانب عملي في التمثيل.



* ما هوايتك المفضلة ؟



أعشق كرة القدم والرسم.