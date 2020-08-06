قد تحدث انتكاسة.. رئيس الوزراء يوجه تحذيرا للمصريين بشأن كورونا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع عدد من الوزراء، اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.





وقدم رئيس الوزارء في بداية الاجتماع التهنئة لجموع الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك، مُتمنيا أن يُعيد الله هذه الأيام على مصر بالخير والازدهار.





وعلق رئيس الوزراء على تراجع معدلات الإصابة والوفيات بفيروس "كورونا" المستجد، مؤكدا ضرورة ألا يكون هذا الانخفاض في الأعداد مبررًا للتخلي عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا تحدث لا قدر الله انتكاسة في الوضع الوبائي كما حدث في عدة دول حول العالم.

وتوجه رئيس الوزراء، بالشكر لكل الوزراء الذين أسهموا في إتمام امتحانات الثانوية العامة بنجاح، في الوقت الذي قامت فيه عدد من الدول بإلغاء الامتحانات، لافتا في هذا الصدد إلى أن مصر قامت بتجربة رائدة في إنجاز منظومة الامتحانات بأعلى معايير الأمان والسلامة لكافة المشاركين فيها.

من جانبها، عرضت وزيرة الصحة موقف مصر من تأمين توافر لقاح فيروس كورونا المستجد حال تصنيعه، لافتة إلى أنه قد تمت الموافقة من قبل الاتحاد العالمي للأمصال واللقاحات على أن تكون "مصر" ضمن الدول التي سيتم اشراكها في توفير حصة لها من التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد.

كما أشارت إلى موقف مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات والصدر، والمخصصة للتعامل مع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن بتلك المستشفيات نحو 6556 سريرا داخليا، و793 سرير رعاية، و640 جهاز تنفس صناعي، وتقوم تلك المستشفيات بفرز المشتبه بهم، ويتم تقسيمهم إلى حالات خفيفة ومتوسطة تخضع للعزل المنزلي، وحالات شديدة، يتم ايداعها مستشفيات العزل.



