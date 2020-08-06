أحمد سامي ينضم لفريق عمل فيلم "التهويدة"

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:32 م
احمد سامي
احمد سامي
الفجر الفني
انضم الممثل أحمد سامي إلي فريق عمل فيلم التهويدة، والذي من المقرر البدء في تصوير في شهر أكتوبر المقبل، وهو من إخراج طارق العريان وياسر النجار وبطولة الفنان عمرو يوسف،  ومن تأليف تامر إبراهيم.

ويشارك أحمد سامي في العمل إلى جانب عدد من الوجوه الشابة حيث أجرى المخرج طارق العريان مسابقة لاختيار عدد من الوجوه الشابة للتمثيل في الفيلم. 

وفيلم «التهويدة» لا ينتمي لتصنيف الرعب، بينما يعتبر من نوعية الـ«سايكو دراما»، حيث يعتبر هذا القالب الفَنّي الجديد تجربة جديدة لعمرو يوسف الذي شارك في العديد من أعمال الأكشن والرومانسية.

وشارك أحمد سامي في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية السابقة مثل مسلسلات ريح المدام والتوصية والنهاية، وأفلام خيال مآتة والفيل الأزرق، كما شارك في عدد كبير من الأفلام القصيرة.

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