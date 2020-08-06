فايلر يعطي الضوء الأخضر لعودة خليفة حسام عاشور

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
محمد جمال

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير صحفية اليوم أن رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء يرغب فى عودة أكرم توفيق لاعب الوسط والمعار لصفوف الجونة لتدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأعطي فايلر الضوء الأخضر لعودة أكرم توفيق خلال نهاية الموسم الحالي للتواجد فى وسط الملعب بعدما رحل حسام عاشور قائد الفريق.

ويذكر أن بطولة الدوري المصري الممتاز عادت اليوم الخميس وسيقام لقاء الأهلي وإنبي يوم الأحد المقبل.

ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.

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فايلر حسام عاشور الأهلي أكريم توفيق

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