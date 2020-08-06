قرار مثير يُبقي دينامو بوخارست في الدوري الروماني

في واقعة غريبة وعجيبة، استطاع فريق دينامو بوخارست من البقاء في دوري الأضواء الروماني، بعدما قرار اتحاد كرة القدم ب زيادة عدد فرق دوري الأضواء المحلي للعبة الشعبية إلى 16 فريقا بدلا من 14 بداية من الموسم المقبل.





وسبق لدينامو بوخارست الفوز بلقب دوري رومانيا 18 مرة لكنه لم يتمكن من خوض أخر خمس جولات من الموسم الحالي بسبب وجود حالات إصابة كثيرة بفيروس كورونا سريع الانتشار في صفوفه وكان من المفترض أن يهبط للدرجة الثانية بعد أن احتل المركز 13 وقبل الأخير بين فرق دوري الكبار.





ويعني قرار الاتحاد الروماني يوم الخميس بزيادة عدد فرق الدوري الأول أن دينامو الذي يعاني من صعوبات مالية سيستمر في دوري الأضواء في الموسم المقبل.





وبناء على القرار الجديد أيضا سيلتقي تشينديا تارجوفيستي فريق الذيل في القسم الأول مع ميوفيني ثالث الترتيب في القسم الثاني في جولة فاصلة للصعود لدوري الأضواء بينما سيصعد أول فريقين في دوري الدرجة الثانية تلقائيا للدرجة الأولى.





وفي يوم الاثنين الماضي توج كلوج بلقب الدوري الروماني للمرة الثالثة على التوالي بعد أن حول تأخره إلى فوز 3-1 على يونيفرسيتاتيا كرايوفا في مواجهة فاصلة ليحسم ممثل البلاد في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل



