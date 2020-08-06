استياء بين أندية الدرجة الثالثة من اللجنة الخماسية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

سادت حالة من الاستيئاء بين أندية الدرجة الثالثة تجاه اللجنة الخماسية، بسبب تأخر إعلان مصير البطولة، خاصة بعدما أعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري بأن إعلان مصير الدوري سيكون عقب عيد الأضحى مباشرة.

ويشارك ١٦٧ فريقا في دوري الدرجة الثالثة، حيث حسم بعضهم الصعود، بينما مازالت المنافسة قائمة بين عدد كبير منهم سواء من ناحية الأندية التي تنافس على الصعود أو الهبوط.

واتجه عدد كبير من اللاعبين في أندية الدرجة الثالثة إلى بعض الأعمال الأخرى غير كدة القدم بسبب توقف النشاط الذي ترتب عليه عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية لدى أنديتهم.

بعض أندية الدرجة الثالثة؛ قررت العودة إلى التدريبات مجددا، مثل، سبورتينج والمصرية للاتصالات، حيث تنتظر باقي الفرق قرار الجبلاية بشأن العودة.

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