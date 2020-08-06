الأردن تمدد ساعات العمل للواحدة بعد منتصف الليل

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:36 م
بوابة الفجر
قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، رئيس لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد الدكتور طارق الحموري تمديد ساعات العمل لجميع الانشطة الاقتصادية حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وتطبيق حظر التجول للمواطنين بعد الثانية بعد منتصف الليل اعتبارا من اليوم.

وقال الحموري في تصريح صحفي اليوم الخميس، ان القرار جاء استنادا الى توصية لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد واستجابة لطلب غرفة تجارة الأردن وبالتنسيق مع القطاع الخاص، مشيرا الى أنه ستتم مراجعة اي قرار او إجراء حكومي وبما يخدم المصلحة العامة وبعد ان يمر بكافة المراحل ودراسته من قبل كافة الجهات المختصة.

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