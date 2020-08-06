مواصفات وأسعار هاتف سامسونج "Galaxy Note 20" و"Galaxy Note 20 Ultra"





تصدرت هاتف سامسونج Note 20 Ultra مؤشرات بحث "جوجل" اليوم الخميس الموافق 6/8/2020 في مصر، حيث كفت الشركة الكورية الجنوبية بالأمس، عن هاتفيها "Galaxy Note 20" و"Galaxy Note 20 Ultra"، وفيما يلي نقدم لكم مواصفات وأسعار هاتف سامسونج "Galaxy Note 20" و"Galaxy Note 20 Ultra".





مواصفات هاتف سامسونج "Galaxy Note 20" و"Galaxy Note 20 Ultra"





ويأتي "Galaxy Note 20" بشاشة من نوع Super AMOLED Plus Infinity-0 بقياس 6.7 بوصات وبدقة 2400×1800 بكسل، مع دعم تقنية +HDR10، وتحتوي الشاشة ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم تقنية التركيز التلقائي الثنائي البكسل مع التصوير بزاوية 80 درجة.





وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة، وهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، أما الكاميرا الثانية فهي بدقة 12 ميجابكسل أيضًا، ولكنها مخصصة لدعم تقنية التركيز التلقائي الثنائي البكسل، وتقنية التثبيت البصري، وهي تأتي مع فتحة عدسة f/1.8.





ويقدم الهاتف الجديد كاميرا ثالثة بدقة 64 ميجابكسل لتصوير العمق Telephoto، وهي تأتي مع فتحة عدسة f/2.0، أما الحساس الرابع فهو Space Zoom المخصص للتصوير الليلي مع التقريب البصري الهجين بمعدل 3x، بالإضافة إلى دعم تقنية Super Resolution Zoom OIS بمعدل يصل إلى 30x.





ويحتوي الهاتف طرازين من المعالجات الثمانية النوى المصنوعة بتقنية 7 نانومتر بتردد 3 جيجاهرتز، أو 2.7 جيجاهرتز، ومع أن سامسونج لم تحدد أسماء طرازي المعالجين، إلا أن أحدهما هو معالج (سنابدراجون 865 بلس)، الذي يُعد الأحدث من شركة كوالكوم الأميركية.





ويمتلك "Galaxy Note 20" ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، وذلك لطراز شبكات الجيل الخامس 5G، أما طراز الجيل الرابع 4G LTE فهو يقدم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت فقط. هذا؛ ويمكن توسعة ذاكرة التخزين الداخلية، للطراز الذي يعمل بشريحة اتصال واحدة، بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.





ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 4300 ميلي أمبير/ الساعة تدعم تقنية الشحن السريع Super Fast Charging، التي تقول سامسونج: إنها تشحن الهاتف بنسبة 50% في غضون 30 دقيقة فقط. ويدعم الهاتف تقنية البلوتوث 5.0، ويحتوي منفذًا من نوع USB Type-C.





ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10، وهو يدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68 الذي يجعله قادرًا على الصمود تحت الماء حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة. ويأتي مع حساس للبصمة تحت الشاشة يعمل بالأمواج فوق الصوتية.





أما عن هاتف "Galaxy Note 20 Ultra"، فيشترك مع "Galaxy Note 20" بالشكل، بالإضافة إلى بعض المواصفات، مثل: المعالج، ونظام التشغيل، ومواصفات الكاميرا الأمامية، ودعم شبكات الجيل الخامس.





ويأتي بشاشة تأتي من نوع Dynamic AMOLED 2X Infinity-O بقياس 6.9 بوصات وبدقة 3088×1440 بكسلًا، مع دعم تقنية +HDR10، كما تمتاز بأنها تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.





ويقدم "Galaxy Note 20 Ultra" كاميرا خلفية أولى بدقة 12 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة مع فتحة عدسة f/2.2، أما الكاميرا الثانية فهي بدقة 108 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وتقنية التثبيت البصري OIS، أما الكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير العمق فهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/3.0، وهناك أيضًا حساس Space Zoom مع معدل تقريب هجين بمعدل 5x، بالإضافة إلى تقنية Super Resolution Zoom OIS بمعدل يصل إلى 50x.





ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بحجم 12 جيجابايت لطراز 5G، وبحجم 8 جيجابايت لطراز 4G LTE، كما يقدم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت لطراز 5G، وبسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت لطراز 4G LTE. وتأتي بطارية الهاتف بسعة 4500 ميلي أمبير/ الساعة.





ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، قالت الشركة: إن هاتف "جالكسي نوت 20" سيتوفر في أسواق مختارة اعتبارًا من 21 أغسطس الجاري بثلاثة ألوان، هي: البرونزي، والأخضر، والرمادي، في حين سيتوفر هاتف "جالكسي نوت 20 ألترا" في التاريخ ذاته، وبثلاثة ألوان، هي: البرونزي، والأبيض، والأسود.





سعر هاتف "Galaxy Note 20" و"Galaxy Note 20 Ultra"





أما عن الأسعار، فسيتوفر "جالكسي نوت 20" في الولايات المتحدة بسعر يبدأ من 999.99 دولارًا أميركيًا، وسيتوفر "جالكسي نوت 20 ألترا" بسعر يبدأ من 1,299.99 دولارًا أميركيًا.



