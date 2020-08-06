كنيسة العذراء بجسر السويس تقيم الصلوات وسط إجراءات وقائية

أقامت كنيسة العذراء وابى سيفين للأقباط الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، بقباء جسر السويس، صلاة القداس الالهى وسط إجراءات إحترازية مشددة، حيث شملت الاجراءات على وضع لافتات بكل دكه مكتوب عليها علامة تسمح بالجلوس للفرد بحيث يكون فى كل دكه فرد واحد وقد التزمت الكنيسة بنسبة الحضور المحدده، وقسمت الشعب على مجموعات فى كل قداس لأيام متفاوته من خلال الحجز تليفونيا وملىء استمارة توضح ان الحاضرين من اهل المنطقه والمترددين على الكنيسة.





وحرص فريق الكشافة بالكنيسة بوضع لافتات على الأرض أثناء للتناول، حيث يلتزم كل فرد بالوقوف على بعد مسافه من الشخص الذى يليه.





وهنأ القس يوحنا عزت، راعى الكنيسة؛ الشعب برفاع صوم السيده العذراء مريم، مطالبًا الحضور بالسماح لمجموعه أخرى بالحضور فى الاسبوع القادم حتى يتسنى للجميع الاستمتاع ونوال بركه القداس والأسرار المقدسة.





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وأصدرت الكنائس المصرية بمختلف طوائفها بيانات رسمية للتضامن مع ضحايا انفجار بيروت، كما تقدم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالتعازي فى ضحايا الانفجار.





وأصدرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر بيانا رسميا بخصوص هذا الانفجار، قالت فيه: نظرا للأحداث الراهنة ببيروت- لبنان، تواصل غبطةُ أبينا البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بغبطة البطريرك الكاردينال بشارة الراعي بطريرك الموارنة للاطمئنان على البلاد وعلى أبنائها.





وقد عبّر غبطة البطريرك إبراهيم إسحق أسفه على هذا الحادث المؤلم، والذي تسبب في كثير من الضحايا والجرحى، وأّنه مُتّحد معه ومع جميع الشعب في الصلاة، من أجل سلام الله يحل في قلوب جميع المتضررين.





كما تم الاطمئنان على الرعية القبطية بلبنان وراعيها الأب أنطونيوس مقّار، واختتم البيان: نشكر الله أن الجميع بخير وسلام، نسأل الله أن يمنح الشفاء والعزاء للبنان وكل شعبها.



