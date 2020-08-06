رئيس بايرن ميونيخ يوجه رسالة خاصة إلى ألابا

وجه أولي هونيس الرئيسي الشرفي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، رسالة خاصة إلى النمساوي ديفيد ألابا الظهير الأيسر للفرق البافاري، ونصحه بالبقاء مع الفريق وتجديد تعاقده.





وقال هونيس في مقابلة مع شبكة دي.أيه.زد.ان" :"يمكنني القول من الخبرة التي اكتسبتها أن المليون الأخير ليس مهما".





ولدى ألابا عقد مع النادي حتى 2021 بعدما تطور ليصبح أحد أفضل المدافعين في أوروبا بعد أن انتقل للعب كقلب دفاع بدلا من مركز الظهير. وذكرت مجلة "كيكر" الألمانية اليوم الخميس أنه يميل نحو التجديد.





وقال هونيس ان الانتقال ربما " يكون تقدما من الناحية المالية، ولكنه خطوة للوراء في كافة النواحي الأخرى. شعوري أن الأندية التي يرغب في الانتقال لها لم تستفسر عنه حتى الآن".





وأضاف: "ولذلك، لدي أمل بأنه سيبقى".





وذكرت تقارير أن مانشستر سيتي، الذي يقوده جوسيب جوارديولا مدرب بايرن السابق، أبدى رغبته في ضم ألابا ولكن اللاعب يفضل الانتقال لريال مدريد أو برشلونة.



