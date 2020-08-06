أزمة كبرى في الزمالك بطلها «نجم الأبيض»

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
يخطط يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرغب نادي النصر السعودي لضم اللاعب على سبيل الإعارة، ذلك الأمر الذي دفع أوباما للضغط على إدارة نادي الزمالك للرحيل مع مطلع الموسم الجديد.

ويريد يوسف أوباما الرحيل عن الزمالك لخوض تجربة الاحتراف الخليجية، خصوصاً أن قيمة عقده مع القلعة البيضاء ليست كبيرة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى.

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