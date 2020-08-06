أحمد خالد صالح يغازل جمهوره وهنادي مهني "إيه حلاوتك دي"

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نشر الفنان أحمد خالد صالح صورة له من علي أحد الشواطئ في منطقة ساحلية معروفة وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".







وعلق "صالح" علي الصورة قائلاً :" اكا قمري ونجومي، aka my moon and stars"، وظهر صالح وكان يرتدي قميص أبيض وشورت وكاب ونظارة شمس وكان واقفاً علي أحد الشواطئ.



وتبادل جمهور "صالح" معه التعليقات وكانت أبرزهم الفنانة هنادي مهني التي علقت قائلة :"إيه حلاوتك دي، وعلق باقي الجمهور قائلاً :" ربنا يخليكو لبعض ".





يذكر أن هنادي مهنى وأحمد خالد صتلح قد خاضو التمثيل معا في السباق الرمضاني بمسلسل "الفتوة" وتدور أحداثة في زمن غير معاصر يعود إلى 100 عام، ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال ومي عمر ونجلاء بدر. وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس



ويشهد مسلسل الفتوة عودة لعدد من نجوم الدراما القدامى منهم رياض الخولي وعهدي صادق و أحمد خليل وإنعام سالوسة وعادل الفار, تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.

