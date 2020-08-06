علاقة طويلة بين حزب الله مع مادة نترات الأمونيوم المتسببة في تفجير بيروت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:48 م
بوابة الفجر

تاريخ طويل ربط حزب الله مع مادة نترات الأمونيوم التي تسببت في انفجار بيروت الأخيرة، منذ سنوات ونرصد لكم خلال السطور القادمة ذلك التاريخ

 

في وقت سابق، زود جهاز الموساد الإسرائيلي السلطات الألمانية بمعلومات تفيد باحتفاظ عناصر مرتبطين مع حزب الله بمئات الكيلوغرامات من نترات الأمونيوم في مخزن في جنوبي ألمانيا، ما أدى لمداهمة قوات الأمن الألمانية للعناصر وضبطها.

 

وبعيدا عن تلك الواقعة داهمت قوات الأمن البريطانية أربعة مواقع مرتبطة بحزب الله، وقامت باعتقال شخص، بعد الكشف عن عناصر تابعين للحزب يقومون بتخزين أطنان من نترات الأمونيوم في مصنع سري للقنابل في ضواحي العاصمة لندن، وذلك في 2015.

 

 وفي أغسطس 2015، ضبطت السلطات الكويتية ثلاثة أشخاص على ارتباط بحزب الله، قاموا بتخزين 42 ألف رطل من نترات الأمونيوم، كما ضبطت الأجهزة الأمنية، في قبرص، في شهر مايو 2015، كمية تقدر بـ 420 صندوقا من نترات الأمونيوم تعود لعناصر من حزب الله، وضبطت السلطات التايلندية، في يناير 2012، 290 لترا من نترات الأمونيوم واعتقلت أشخاص منخرطين بالأمر على ارتباط بحزب الله. 

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نترات الأمونيوم

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