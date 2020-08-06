عاجل - محمد صلاح يوجه رسالة إلى الجماهير المصرية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:53 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علي نبوي
وجه الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي رسالة لجماهير ناديه في مصر عقب الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب ٣٠ عام.

وقال صلاح في رسالته :"بقالي كتير بحلم بهذه اللحظة وأكيد الجماهير هي أيضًا كانت تحلم بها وهي اللحظة التي غير فيه فريق ليفربول التاريخ ونجح في تحقيق لقب الدوري بعد ٣٠ سنة صبر".

وأضاف :"هي اللحظة التي طالما ظل مشجع ليفربول يحلم بها ففي هذا الموسم كان أداء الفريق أفضل وعدنا أقوى".

وتابع :"أحب أن أشكر كل شخص في جماهير ليفربول وأخص بالشكر الأطقم الطبية في كل مكان والتي لولا هم ما كنا لنعود مرة أخرى للملاعب".

وأتم حديثه :"خلوا بالكم من نفسكم ومبروك لأفضل جمهور".

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محمد صلاح ليفربول صلاح الدوري الإنجليزي

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