عاجل - محمد صلاح يوجه رسالة إلى الجماهير المصرية
الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:53 م
علي نبوي
وجه الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي رسالة لجماهير ناديه في مصر عقب الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب ٣٠ عام.
وقال صلاح في رسالته :"بقالي كتير بحلم بهذه اللحظة وأكيد الجماهير هي أيضًا كانت تحلم بها وهي اللحظة التي غير فيه فريق ليفربول التاريخ ونجح في تحقيق لقب الدوري بعد ٣٠ سنة صبر".
وأضاف :"هي اللحظة التي طالما ظل مشجع ليفربول يحلم بها ففي هذا الموسم كان أداء الفريق أفضل وعدنا أقوى".
وتابع :"أحب أن أشكر كل شخص في جماهير ليفربول وأخص بالشكر الأطقم الطبية في كل مكان والتي لولا هم ما كنا لنعود مرة أخرى للملاعب".
وأتم حديثه :"خلوا بالكم من نفسكم ومبروك لأفضل جمهور".
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