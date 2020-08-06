محافظ كفرالشيخ: إحلال وتجديد بقطاع الكهرباء بتكلفة 14 مليون جنيه



وأكد محافظ كفر الشيخ، كما تم إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض لمحولات قرية الكنيسة، الغنايمة، أبوستره، لاصفير البلد، كوم أبوطاحون، الخولى، البياض، العجوزين، ب 453 عمود جهد منخفض و«10،500 م » موصلات معزولة بدل موصلات عريانة بقرى شمال دسوق ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة مالية مليون و618 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض لمحولات قرية حلاوة بحرى وقبلى بعدد 60 عمود جهد منخفض بمدينة بلطيم ليستفيد منها قرية حلاوة بتكلفة مالية 200 الف جنيه، ليبلغ اجمالى احلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض 2 مليون و696 ألف جنيه.



وأشار نورالدين، انه تم تنفيذ خطة أعمال سلاسل رفع قدرات المحولات الكهربائية والتى تضمنت تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال ل 49 محول بصرف عدد 4محولات « 500 ك، ف،ا »وعدد 3 محولات « 800 ك،ف،ا »،و محول قدرة « 1000 ك،ف،ا » بمدينة بيلا ليستفيد منها مدينة بيلا وارياف بيلا بتكلفة مالية 3 مليون و497 ألف جنيه.



أكد اللواء جمال نورالدين، ان التوسعات العمرانية وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة لابد ان يتوازى مع جميع المرافق والخدمات وبخاصة قطاع الكهرباء مما استلزم تركيب مغذيات اضافية لتلبية احتياجات المواطن اليومية وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، انه تم تنفيذ خطة أعمال إحلال وتجديد وتوسعات بقطاع الكهرباء بالمحافظة، بتكلفة مالية 14 مليون و929 ألف جنيه لتدعيم القرى، تحت إشراف المهندسة غادة أبوكيله، وكيل وزارة الكهرباء، وذلك لتطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.وأوضح محافظ كفرالشيخ، انه تم تنفيذ احلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط بمراكز وقرى المحافظة، حيث شملت إحلال وتجديد شبكة الجهد المتوسط على مغذى الوزارية ( 1،2 ) ومغذى الثروة السمكية ومغذى الناصرية ومغذى ريف الرياض بمركز ومدينة الرياض،ليستفيد منها أهالي تلك القرى بتكلفة مالية مليون و250 ألف جنيه، وإنشاء مغذى جديد ابو بدوي خروج ( ل ت ) بيلا الجديده بكمية 6.5 كم كابلات متوسط،و 2 برج بمدينة بيلا ليستفيد منها ابو بدوى والقرى التابعة بتكلفة مالية 5 مليون و500 ألف جنيه، كذا انشاء مغذى جديد لتخفيف عن مغذى خروج (6 و10 و11 ) ليستفيد منها مدينة بيلا بتكلفة مالية مليون و713 ألف جنيه، ليبلغ إجمالي إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط 8 مليون و463 ألف جنيه.وأضاف محافظ كفرالشيخ، انه تم إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بمراكز ومدن المحافظة والتي شملت إحلال شبكة الجهد المنخفض لمحولات قرية محلة موسى،ب 154 عمود جهد منخفض بقرى غرب كفرالشيخ ليستفيد منها محلة موسى بتكلفة مالية 920 ألف جنيه، وتم إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض لمحولات قرية يوسف جمعة وكوبرى الزاوية وأبو شريف ب 71 عمود جهد منخفض بمدينة الرياض ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة مالية 231 ألف جنيه.