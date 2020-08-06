رابط التسجيل في مبادرة ميغلاش عليك 2020 للمواطنين في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:43 م
ميغلاش عليك
ميغلاش عليك
رابط التسجيل في مبادرة ميغلاش عليك 2020 للمواطنين في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية

خطوات التسجيل في مبادرة ميغلاش عليك، فلقد أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق مبادرة ميغلاش عليك من قبل وزارة التموين التي من المقرر أن تقوم بصرف 200جنية برعاية وزارة المالية المصرية وذلك لكل صاحب بطاقة تموينية من أجل أن يتم تخفيف الاعباء عن المواطنين في ظل تلك الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنين في الوقت الحالي بسبب غلاء المعيشة وانتشار فيروس كورونا الذي كان سبب في تعطيل الكثير من الاعمال التجارية واصابة الكثير من الاسر للضرر الشديد.


رابط التسجيل في مباردة ميغلاش عليك

الكثير من مواطني جمهورية مصر العربية بدأوا في البحث عن ذلك الرابط الخاص بالتسجيل في مبادرة ميغلاش عليك بعد أن بدء المواطنين يتفاعلوا مع تلك المبادرة فور ان تم الاعلان عنها من أجل أن تساعد مواطني جمهورية مصر العربية الحاملين لبطاقة التموين على ان يقوموا بصرف مبلغ اضافي على بطاقة التموين يصل إلي 200 جنية من أجل أن تسد احتياجات المواطنين اليومية من السلع وكافة الاحتياجات الاساسية التي يحتاجها المواطنين بشكل يومي.


خطوات التسجيل في مباردة ميغلاش عليك

لقد وضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية تلك الخطوات التي يجب اتباعها من قبل مواطني جمهورية مصر العربية الحاملين لبطاقات التموين من أجل أن يتمكنوا من الاستفادة من تلك المبادرة الخاصة بميغلاش عليك التي أقرها رئيس الجمهورية والخطوات هي:-

في البداية يجب ان يتم الدخول على موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية "من هنا"

ومن ثم يتم تسجيل البيانات الخاصة بصاحب البطاقة التموينية.

ويتم التأكد من كافة البيانات التي تم ادخالها من قبل المواطنين ومن ثم بعد تمام التأكد يتم الضغط على كلمة تسجيل البيانات، وبالتالي سوف يتمكن المواطنين من الحصول على تلك الخصومات المتعددة التي تم توفيرها من تحت رعاية السيد الرئيس.

يتواصل مبادرة ميغلاش عليك باحتلالها اكبر معدل بحث على جوجل وذلك عقب اعلانها من خلال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي فجرها للاجل اسعاد المواطنين بعروض وخصومات طائلة تصل الى 10 % على السلع المعمرة المصرية.

لازالنا نستعرض مستجدات مبادرة ميغلاش عليك التي جائت برعاية فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي والتي يسعي ويتواصل عدد كبير من المواطنين بالتسجيل بها، وذلك من اجل الحصول على الدعم الاضافي الخاص بها المتجاوز قيمتة الى 200 ج اضافي على بطاقة التموين.

رابط التسجيل في مبادرة ميغلاش عليك 2020 للمواطنين في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية

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