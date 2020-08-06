تقديم قروض دولارية بصفر فائدة لمتضرري انفجار بيروت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:57 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
وجه مصرف لبنان المركزي يوم الخميس البنوك والمؤسسات المالية بتقديم قروض استثنائية بالدولار بفائدة صفر بالمئة للأفراد والشركات المتضررين من الانفجار الذي وقع بميناء بيروت.

الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء هو الأعنف منذ سنوات في لبنان الذي يئن بالفعل تحت وطأة انهيار اقتصادي شهد تراجع قيمة الليرة نحو 80 بالمئة منذ العام الماضي، بسبب شح الدولار، من سعر صرف رسمي ثابت عند 1507.5، وهو سعر أصبح متاحا للواردات الضرورية فقط.

وجمدت البنوك منذ أكتوبر  حسابات الادخار ومنعت تحويل الأموال إلى الخارج. وبموجب منشور لمصرف لبنان صدر في أبريل، باتت البنوك الآن تدفع للمودعين من أصحاب الحسابات الدولارية نقدا بالعملة المحلية ”بسعر سوق“ يقل كثيرا عن السوق الموازية.

وقال البنك المركزي إن القروض الاستثنائية ينبغي تقديمها بصرف النظر عن حدود حساب العميل، ”لأفراد ومؤسسات فردية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم وشركات“، باستثناء المطورين العقاريين، لتنفيذ أعمال الترميم الضرورية للمنازل والشركات.

وأضاف أن القروض يجب أن تكون دون أي فائدة وتسدد على مدى خمس سنوات. 

وقال إن من الممكن سدادها بالليرة اللبنانية بناء على سعر الصرف في تعاملات مصرف لبنان مع البنوك البالغ 1515 ليرة مقابل الدولار.

وتابع أنه سيقدم في المقابل قروضا دولارية بفائدة صفر بالمئة للبنوك والمؤسسات المالية التي تعرض القروض الاستثنائية.

ووجه مصرف لبنان المركزي في بيان منفصل مكاتب تحويل الأموال بصرف التحويلات الخارجية إلى لبنان بالدولار.

تمتد جذور الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى عقود من الفساد والإهدار الحكومي. ودخلت الحكومة في محادثات مع صندوق النقد الدولي في مايو أيار بعد التخلف عن سداد ديون بالعملات الأجنبية. لكن المحادثات تعطلت في غياب الإصلاحات وفي ظل خلاف بين الحكومة والبنوك والسياسيين بشأن حجم الخسائر المالية الكبيرة في البلاد.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الأهلي مع الصفقة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يفقد «نصف الفريق» أمام المصري البورسعيدي

منذ ساعة و 19 دقيقة

انتفاضة إلكترونية ضد "حزب الله" ومموله القطري

منذ 39 دقيقة

عاجل - محمد صلاح يوجه رسالة إلى الجماهير المصرية

منذ أقل من ساعة

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

محمد صلاح يفاجئ جمهوره بصورة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة كبرى في الزمالك بطلها «نجم الأبيض»

منذ أقل من ساعة

فوكس نيوز الأمريكية: حزب الله مسؤول عن انفجار بيروت

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

احترس.. تناول هذه الأدوية في الصيف يهددك بالمخاطر

منذ ساعة و 18 دقيقة

رئيس بايرن ميونيخ يوجه رسالة خاصة إلى ألابا

منذ ساعة الا ربع

الكشف عن قيمة صفقة برشلونة الجديدة هذا الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لعودة خليفة حسام عاشور

منذ 17 دقيقة

لقي مصرعه.. أول صورة لقائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

أزمة كبرى في الزمالك بطلها «نجم الأبيض»

05:01 م

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

11:27 ص

عاجل - محمد صلاح يوجه رسالة إلى الجماهير المصرية

04:53 م

فوكس نيوز الأمريكية: حزب الله مسؤول عن انفجار بيروت

02:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا