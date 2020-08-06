رامي صبري يغني للبنان بعد انفجار بيروت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:04 م
رامي صبري
رامي صبري
سيدة صادق
نشر المطرب رامي صبري فيديو له وهو يقوم بالغناء للبنان  وذلكلمسانده شعب لبنان بعد حدوث الانفجار، وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلق"صبري" علي الفيديو قائلاً :" بحبك يا لبنان وذلك ليعلن مساندتة لشعب لبنان بعد حدوث كارثه كبري في قلب العاصمة بيروت

وفي سياق آخر بعد حدوث الانفجار مباشرة، شارك الفنان رامي صبري، صورة لعلم لبنان وذلك عبر حسابه في "إنستجرام"، وذلك بالتزامن مع الإنفجار الذي حدث بلبنان في الساعة الماضية.

وعلق على الصورة قائلا: "اللهم احفظ لبنان وأهلها"،وتفاعل الجمهور مع الصورة تضامنا مع ما حدث في لبنان من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "آمين يارب العالمين"،"آمين يارب".

يذكر قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن 2750 طناً من نترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ سنوات في مرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار ضخم الثلاثاء أودى بحياة أكثر من 100 شخص، فضلا عن 4000 جريح، على الأقل.

و حدث انفجار ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت
وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان، وظهرت في لقطة فيديو سحابة ضخمة من الدخان

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