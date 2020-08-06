تراجع طفيف بالبورصة الأمريكية في المستهل

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:14 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على تراجع طفيف يوم الخميس بينما ترقب الأسواق حزمة تحفيز حكومية جديدة لدعم الاقتصاد، في حين شهدت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية انخفاضا طفيفا.

ويكافح المشرعون للتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة جديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وسط وجود خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مقدار التحفيز المناسب.

وهدد البيت الأبيض باتخاذ إجراء تنفيذي حال فشل التوصل لاتفاق بشأن صفقة التحفيز الإضافية.

وفي بيانات اقتصادية، وتراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لتكون أفضل توقعات المحللين خلال الأسبوع الجاري.

وحققت الأسهم الأمريكية بالأمس ارتفاعا للجلسة الرابعة على التوالي، كما صعد "ناسداك" لمستوى قياسي جديد.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند 27210 نقطة.

كما لم يشهد "ناسداك" أي تغيير ليسجل 10999.5 نقطة وهو مستوى قياسي، في حين تراجع "ستاندرد آند بورز" هامشياً بنحو 0.7 بالمائة إلى 3325.6 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 92.901.

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