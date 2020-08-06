رغم نتيجة الذهاب.. نجم مانشستر سيتي يكشف سر صعوبة مواجهة ريال مدريد

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:02 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أحمد عصام

كشف رودريجو لاعب فريق مانشستر سيتي، عن سر صعوبة مواجهة ريال مدريد في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد مساء غداً، ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. 

وقال رودري في تصريحات صحفية: "نحن في مزاج جيد واثقون جدًا من أنفسنا ومتحمسون للغاية للمباراة غدًا، وقد مضى وقت طويل على المباراة الأخيرة لكننا كنا نفكر في المباراة ونركز عليها كثيرًا".

وأضاف: "‏نحن نعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية، وإذا قدمنا مباراة جيدة غدًا فبالتأكيد سنحظى بفرص كثيرة، ولقد بذلنا جهدا كبيرا منذ عودتنا والفريق في مزاج جيد".

وواصل: "‏الفوز على فريق بحجم ريال مدريد سيعزز ثقتنا بشكل اكبر، ونعم نريد الفوز بدوري الابطال، ولكن علينا التركيز بمباراة غداً اولاً ".

وتابع: "هدفي الفوز في كل بطولة. بقي لدينا واحدة هذا الموسم، ونحن حققنا بالفعل اثنين (كأس الدرع الخيرية - كأس الرابطة الإنجليزية)، ونريد أن نجعل هذا الموسم جيدًا في الفوز بدوري أبطال أوروبا، وإنها بطولة لم يحققها هذا الفريق وهى حلمنا".

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