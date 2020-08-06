تفاصيل بروتوكول تعاون بين محافظة الدقهلية وهيئة قضايا الدولة لتخصيص مقر دائم لفرع الهيئة بالمنصورة

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وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مع الدكتور ابو بكر عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، بروتوكول بين المحافظة والهيئة، لتخصيص مقرا ثابتا لفرع الهئة بالمنصورة وذلك بالادوار العليا بمبنى التدريب التابع للمحافظة بشارع الجيش بالمنصورة.



وتضمن البروتوكول، أن يتم تخصيص الأدوار العلوية من السادس وحتى العاشر بالمبنى المشار إليه لتكون فور استكماله مقرًا لفرع هيئة قضايا الدولة بالمنصورة بنظام نقل الأشراف الإداري بين اشخاص القانون العام.





وقال محافظ الدقهلية إن توقيع هذا البروتوكول جاء في إطار حرص المحافظة على التعاون المثمر وتيسير كافة السبل التى توفر للهيئة المقر اللائق بها وبما يمكنها من اداء دورها فى الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة الناجزة، واضاف محافظ الدقهلية ان هذا الاتفاق تم وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.





وفى ذات السياق ووفقا للبروتوكول فانه يتم تشكيل لجنه مشتركة برئاسة مديرية الاسكان والمرافق للتوافق على الانشاءات والتشطيبات للمبنى والذى يتم وفقا له التسليم النهائي.



حضر توقيع البروتوكول وفدا من هيئة قضا الدولة ضم المستشار حاتم عبد العال امين عام الهيئة، والمستشار ابراهيم عبد الخالق امين المكتب الفنى، والمستشار عبد الله غلاب بالمكتب الفنى، والمستشار هلال الفوال عضو الهيئة، كما حضر المستشار مصباح عيد المستشار القانونى لمحافظة الدقهلية، والمهندسة سهير نعيم وكيل وزارة الاسكان والمرافق بالمحافظة، وليد الشال مراقب عام حسابات المحافظة، وبدر السيد مدير التعاقدات بالديوان العام وسلوى جابرمدير عام التنمية الاقتصادية، وفى نهاية اللقاء تبادل الطرفان الدروع توثيقا لاواصر التعاون المثمر بين المحافظة وهيئة قضايا الدولة.





جاء البروتوكول فى اطار التعاون والتنسيق بين الاجهزة التنفيذية والجهات القضائية لتوفير مقرات لائقة بالمحافظات وتنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.



وعلي صعيد اخر، أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، قرارًا جديدًا تضمن حركة تنقلات بين عدد من نواب رؤساء رؤساء المراكز والمدن والاحياء، وتصعيد لبعض القيادات للعمل نوابا لرؤساء الأحياء والمدن وايضا الغاء ندب اخرين، وعودتهم إلى جهة عملهم الأصلية.