وزير خارجية اليونان: اتفاقية تعيين الحدود مع مصر "يحتذى بها"

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:00 م
وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني
وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني
هدى عبدالرازق
قال نيكوس دندياس، وزير الخارجية اليوناني، إنهم يحتفلون مع مصر اليوم بمرور 5 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، مؤكدا أنه يوم تاريخي، حيث أن قناة السويس الجديدة تعتبر دليل على التقدم الذي يسعى له الرئيس السيسي.

وأشار "دندياس"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن إتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان تأتي في إطار القانون الدولي، ويحتذى بها، مؤكدا أنها إتفاقية عادلة وتحقق مصالح الدولتين، وتعتبر دليل على تعاون الدولتين في مواجهة ما يحدث في المنطقة.

تعافي 1613 مصابا بفيروس كورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 1613 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 47182 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية اليوناني سامح شكري ترسيم الحدود اليونان

أخبار تهمك

الكشف عن قيمة صفقة برشلونة الجديدة هذا الصيف

منذ أقل من ساعتين

فوكس نيوز الأمريكية: حزب الله مسؤول عن انفجار بيروت

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بشرى سارة في الأهلي بشأن محمود كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الأهلي مع الصفقة السوبر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

حدث مفاجئ تسبب في سقوطها.. تفاصيل جديدة بشأن طائرة الجونة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بعد ضم آكي.. مانشستر سيتي يستهدف ضم صفقة نارية

منذ ساعتين و 35 دقيقة

محمد صلاح يفاجئ جمهوره بصورة جديدة

منذ ساعة و نصف

تشكيل برشلونة المنتظر أمام نابولي

منذ ساعة و 19 دقيقة

رينيه فايلر يطالب بعودة نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة فايلر الوحيدة أمام إنبي

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

التشكيل المتوقع لأرسنال بعد اقتراب التعاقد مع ويليان

منذ أقل من نصف ساعة

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

لقي مصرعه.. أول صورة لقائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

11:27 ص

فوكس نيوز الأمريكية: حزب الله مسؤول عن انفجار بيروت

02:09 م

الكشف عن قيمة صفقة برشلونة الجديدة هذا الصيف

02:42 م

مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الأهلي مع الصفقة السوبر

01:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا