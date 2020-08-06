وزير خارجية اليونان: اتفاقية تعيين الحدود مع مصر "يحتذى بها"
الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:00 م
هدى عبدالرازق
قال نيكوس دندياس، وزير الخارجية اليوناني، إنهم يحتفلون مع مصر اليوم بمرور 5 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، مؤكدا أنه يوم تاريخي، حيث أن قناة السويس الجديدة تعتبر دليل على التقدم الذي يسعى له الرئيس السيسي.
وأشار "دندياس"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن إتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان تأتي في إطار القانون الدولي، ويحتذى بها، مؤكدا أنها إتفاقية عادلة وتحقق مصالح الدولتين، وتعتبر دليل على تعاون الدولتين في مواجهة ما يحدث في المنطقة.
تعافي 1613 مصابا بفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 1613 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 47182 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.
وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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