وزير خارجية اليونان: اتفاقية تعيين الحدود مع مصر "يحتذى بها"

قال نيكوس دندياس، وزير الخارجية اليوناني، إنهم يحتفلون مع مصر اليوم بمرور 5 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، مؤكدا أنه يوم تاريخي، حيث أن قناة السويس الجديدة تعتبر دليل على التقدم الذي يسعى له الرئيس السيسي.





وأشار "دندياس"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن إتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان تأتي في إطار القانون الدولي، ويحتذى بها، مؤكدا أنها إتفاقية عادلة وتحقق مصالح الدولتين، وتعتبر دليل على تعاون الدولتين في مواجهة ما يحدث في المنطقة.



