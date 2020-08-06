محافظ الدقهلية يصدر حركة تنقلات جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس قرارا جديدا تضمن حركة تنقلات بين عدد من نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء ،وتصعيد لبعض القيادات للعمل نوابا لرؤساء الاحياء والمدن؛ وكذا الغاء ندب اخرين وعودتهم الى جهة عملهم الاصلية.





وقد شمل قرار محافظ الدقهلية ندب وائل حامد الدسوقى نائب رئيس حى غرب المنصورة للعمل نائبا لرئيس حى شرق المنصورة ،وندب كريمه صديق عبد الغفار نائب رئيس حى شرق المنصورة للعمل نائبا لرئيس حى غرب المنصورة ،وندب عمرو عرفه حسن الدسوقى باحث قانونى بادارة الشئون القانونية بالمحافظة للعمل نائبا لرئيس غرب المنصورة،وندب محمد حسن السعيد اسماعيل نائب رئيس مركز ومدينه تمى الامديد للعمل نائبا لرئيس حى غرب المنصورة ، وندب عبد الفتاح محمد شحاته وكيل الادارة العامه للشئون القانونية بالمحافظة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينه ميت غمر ،وندب محمود اسماعيل عبد الشافى نائب رئيس مدينه محلة دمنه للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينه المنصورة، وندب السعيد احمد محمد احمد معاون المحافظ للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينه المنصورة ،وندب احمد فتحى احمد حجازى باحث خدمة مواطنين بمركز ميت غمر للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينه اجا ،وندب صلاح صالح برعى بكر نائب رئيس مركز ومدينه اجا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينه ميت غمر.





كما تضمن ندب هبه محمود حسن حسن نائب رئيس مركز ومدينه المنصورة للعمل نائبا لرئيس مدينه محلة دمنه،وندب صلاح عبد الله حسن امبابى مدير ادارة الشئون الماليه برئاسه مدينه جمصه للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينه بلقاس ،وندب ابراهيم عبد الله عبد الفتاح رئاسه مركز ومدينه دكرنس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينه تمى الامديد ،وندب جهاد مصباح ابراهيم نائب رئيس مركز ومدينه المنصورة للعمل نائبا لرئيس مدينه جمصه ،وندب محمد السيد احمد الريس رئيس قرية العزيزه بالمنزله للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينه منيه النصر ،وندب عاطف محمد محمد سعد وكيل ادارة الاعلام بالمحافظة نائبا لرئيس مركز ومدينه طلخا،وندب عماد ميلاد حبيب حنا اخصائى علاقات عامه بمكتبه مصر العامه للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينه نبروه ،وندب فريده محمد عبد الله على مهندسه مشروعات بالشئون الهندسيه بالمحافظة للعمل وكيل ثان للادارة العامه للشئون الهندسية بالمحافظة ،وندب مها صبرى محمد عبد الرحمن مهندس تخطيط عمرانى بالمحافظة للعمل وكيل الادارة العامه للتخطيط والتنميه العمرانيه بالمحافظة .





كما شمل قرار المحافظ الغاء ندب كلا من مصطفى محمد فتحى عنان نائب رئيس حى غرب المنصورة الى جهة عمله الاصليه بمديرية التنظيم والادارة ، ومحمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس حى غرب المنصورة الى جهة عمله الاصليه بمركزومدينه المنصورة ، وعلاء الدين عثمان محمود نائب رئيس مركز ومدينه ميت غمر الى جهة عملة الاصلية بمركز ومدينه السنبلاوين.





وأكد محافظ الدقهلية ان الحركة المشار اليها تستهدف ضخ دماء جديدة والعمل على النهوض بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.