خطوات التقديم للوظائف المتاحة بالمدارس المصرية اليابانية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:57 م
مدرسة مصرية يابانية
مدرسة مصرية يابانية
ياسمين مبروك
في إطار قرار وزارة التربية والتعليم، بمد فترة التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 20202021، حتى يوم الثلاثاء 11 أغسطس الجاري، فهناك بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن خطوات التقديم للوظائف المتاحة بالمدارس المصرية اليابانية.

١. يستمر فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 20202021، حتى يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020، إلكترونيًا عبر الرابط التالي: https:ejsadm.moe.gov.eg

٢. الوظائف المتاح "مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال، ومعلم مساعد رياض أطفال، ومعلم (Math)، ومعلم (Science)، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، وأخصائى نفسي، وأخصائى اجتماعي.

٣. يمكنك التقدم للوظائف، عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، الوظيفة الحالية، والوظيفة المتقدم عليها.

٤. وتشترط الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم.

٥. لا بد من قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكترونى المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها.

٦. لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى.

٧. لا بد من التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وكتابته بطريقة صحيحة.

٨. يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

٩. يجب الالتزام بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم، على ألا يزيد السن عن الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر 2020.

١٠. حُسن السير والسلوك، ولم يسبق اتهامه في جرائم مخلة بالشرف، أو تمنع تعامله مع الأطفال.

١١. يعتبر البريد الإلكتروني أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، طالبت المتقدمين بضرورة التأكد من خدمة الإنترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل، حيث سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل البريد الإلكترونى الشخصى وكتابته بطريقة صحيحة حيث أنه سيكون أداة التواصل فى حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.

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مدارس مصرية يابانية تعليم التعليم

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