مستشفى قوص المركزي للعزل تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا



أكد علي استمرار عمل لجنة المرور اليومي علي مستشفيات العزل المخصصة للتعامل مع حالات فيروس كورونا لمتابعة سير العمل بها، حيث قامت اللجنة اليوم بتفقد مستشفى قفط التعليمي للتأكد من توافر الادوية والمستلزمات بالمستشفى وانتظام حضور الأطقم الطبية.



وأضاف الأستاذ كمال شلبي انه وصل الي المستشفي جهاز قسطرة القلب بتكلفة إجمالية ٦ مليون جنيه وذلك فى إطار استكمال خطة محافظة قنا لتطوير المنظومة الصحية ورفع وكفاءة جميع المستشفيات والوحدات الصحية من أجل النهوض بمستوى الأداء لمختلف الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدمها للمرضى.





تطورات كورونا في مصر:



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 1503 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أعلن كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا أن مستشفى قوص المركزي للعزل سجلت اليوم صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد خروج أخر حالة من المستشفى اليوم موضحا انه تم تعافي وخروج 207 حالة مصابة بفيروس كورونا من المستشفى منذ تحويلها إلى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.أوضح السكرتير العام ان مستشفى قوص هى ثانى مستشفى تسجل صفر اصابات بفيروس كورونا المستجد بعد مستشفى فرشوط المركزى مشيرا الى ان ذلك تم بعد شهور طويلة بذل فيها الأطباء وفرق التمريض بالمستشفى جهود مضنية لرعاية ومتابعة الحالات المصابة بالفيروس مؤكدا على المواطنين بضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على انتظام معدل انخفاض الإصابات والإشغال داخل مستشفيات العزل.جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل للتأكد من توفير الادوية المستلزمات الطبية والتزام جميع العاملين بالاجراءات الوقائية.بينما أعلن كمال شلبي سكرتير عام المحافظة عن تعافي وخروج ٨١ حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى قفط التعليمي منذ تحويلها إلى مستشفي لعزل المواطنين المصابين بالفيروس.