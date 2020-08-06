"المصريين": قناة السويس الجديدة رسخت مكانة مصر في حركة التجارة الدولية

وجه الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، تحية قلبية للقيادة السياسية مُمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم في الذكرى الخامسة على افتتاح قناة السويس الجديدة، مؤكدًا أن هذا المشروع القومي والحيوي يُعد إنجازًا تاريخيًا بكل المقاييس حيث تم إنجازه في وقت قياسي والتف حوله جميع المصريين؛ لما رأت فيه القيادة السياسية من مشروع قومي عملاق سيدر دخلًا مهولًا وسيعمل على نقلة نوعية للدولة المصرية.





وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الخميس، إن افتتاح قناة السويس الجديدة يُمثل أهمية بالغة نظرًا لدورها الحيوي والمحوري في تنمية المنطقة الاقتصادية، موضحًا أنه يُحسب للقيادة السياسية رؤيتها في هذا المشروع؛ كما أنه يُحسب لهيئة قناة السويس إنجازه خلال فترة قياسية وجيزة؛ الأمر الذي ساهم بدوره بشكل مباشر في تحقيق قيمة مضافة لمشروعات المنطقة الاقتصادية، لافتًا إلى أن وصول حجم الاستثمارات في قناة السويس إلى 60 مليار جنيه مؤخرًا يعطي رسالة للعالم أجمع بأن المصريين خلف قيادتهم السياسية لتحقيق كل ما هو أفضل من أجل مصر والمصريين، مؤكدًا أن الدولة المصرية عملت على توفير دخول وخروج المنتجات الخام للمستثمرين بسهولة بتكاليف شحن قليلة؛ ما جذب العديد من الاستثمارات مؤخرًا لمصر.





وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن التفريعة الجديدة لقناة السويس ساهمت بشكل كبير في زيادة إيرادات القناة خلال الفترة الأخيرة، علاوة على أنها تُعد سببًا رئيسيًا في صمود الاقتصاد المصري أمام تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث إنها من القطاعات النادرة، إن لم تكن الوحيدة، التي لم تنقص إيراداتها خلال تلك الجائحة التي دمرت وضربت أعتى الاقتصادات حول العالم، موضحًا أن قناه السويس الجديدة تُعد نموذجًا يُجسد إرادة المصريين وقدرتهم على تحقيق الإنجازات في وقت قياسي بفضل إرادتهم القوية، لافتًا إلى أن من أهم مكاسب تلك القناة أنها قامت بتوفير إمكانية الإبحار في كلا الاتجاهين في نفس الوقت لتقليل وقت الانتظار إلى 11 ساعة، ما ساهم في ترسيخ مكانة مصر في حركة التجارة الدولية.





وأوضح أنه بفضل قناة السويس الجديدة تم فتح الطريق أمام إقامة محور تنمية قناة السويس الذي أُنشأ وبدأت الشركات والمصانع العالمية في التهافت على فتح مشروعاتها وتجاوز عدد المشروعات فيها 192 مشروع استثماري والي حققت بدورها إيرادات تجاوزت 3.6 مليار جنيه، مؤكدًا أن تلك القناة جلبت المزيد من الاستثمارات للدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة؛ الأمر الذي يُعد مؤشرًا جيدًا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو التنمية وخلق فرص عمل جديدة للأجيال القادمة.





وكشف عن أن مشروع قناة السويس الجديدة يتميز بأنه ذو جدوى اقتصادية عامة على الدولة المصرية، نظرًا لما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي وحيوي بين جميع دول العالم ووجود قناة السويس في منطقة مهمة وجاذبة للاستثمارات وعلى محور التجارة العالمية، موضحًا أن قناة السويس الجديدة سهلت بشكل كبير سرعة وصول المنتجات والمواد الخام، علاوة على السهولة في عملية الشحن والتفريغ، مشيرًا إلى أنها تتميز بميزة استراتيجية بالنسبة للدولة المصرية والتي تجعل مصر تتفاخر بين دول العالم بموقعها الاستراتيجي الجبار والذي تفتقده دول عديدة حول العالم؛ وليس فقط الفائدة منها هو تحصيل أموال من السفن التي تعبر من خلالها حسب اعتقادات معظم المصريين.





ولفت إلى أن آثار قناة السويس الجديدة الإيجابية تعود على الإنسانية جمعاء وليس مصر فقط لأنها تخدم العالم أجمع بفضل موقعها الحيوي والمهم، فضلًا عن أنها أهم ممر ملاحي عالمي ومن أهم الممرات الملاحية الاستراتيجية على مستوى العالم الذي يتمتع بعدد ضخم من الاستثمارات الضخمة، التي أضافت للدولة المصرية قيمة كبيرة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذها بعقول وإرادة وتمويل وأيد مصرية؛ الأمر الذي يُعد مصدر فخر لجميع المصريين.





وأكد أن منطقة قناة السويس تُعد قاطرة التنمية لمصر لما تتسم به من موقع جغرافي وإحاطتها بأهم مجرى مائي في العالم، موضحا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية المصرية مُمثلة في الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد لتطوير محيط قناة السويس، والذي يُعد من أهم الممرات الملاحية الاستراتيجية على مستوى العالم، مؤكدًا أن جميع المؤسسات الدولية تعلم وتدرك جيدًا أهمية هذه القناة بالنسبة للعالم.





وأوضح أن قناة السويس تكمن أهميتها في أنها يمر من خلالها الغذاء والدواء والوقود لجميع دول العالم؛ ولذلك فهي تُمثل أهمية للعالم أجمع وليس لمصر فقط، مؤكدًا أنها اختصرت على العالم أجمع وقت وتكلفة في النقل، وهي سبب رئيسي ومباشر للنفوذ السياسي الكبير للدولة المصرية في المنطقة، علاوة على ما تسببت فيه من إعطاء مصر قرار وموقف قوي بين دول العالم أجمع لموقعها الحيوي والاستراتيجي المهم.





وأشار إلى أن القيادة السياسية تعاملت بحنكة وذكاء شديدين في منطقة قناة السويس؛ حيث عملت البنية الأساسية بخطوط متوازية؛ ومنها تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس؛ علاوة على تهيئة الأرض الخاصة بالمصانع؛ ما جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والداخلية، موضحًا أن محور قناة السويس يُمثل مشروعًا قوميًا متكاملًا أحدث طفرة هائلة في الدولة المصرية؛ فضلًا عن العملة الصعبة التي دخلت البلد نتيجة عبور السفن من المجرى الملاحي لقناة السويس.



