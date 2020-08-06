سعر اليورو اليوم الخميس 6-8-2020 في البنوك مقابل الجنيه

استقر سعر اليورو الأوروبى خلال تعاملات اليوم الخميس 6-8-2020 ،حيث سجل متوسط سعر اليورو الأوروبي بالبنك الأهلى المصرى 18.71 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع، مقتربا من مستوى 19 جنيها، وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 18.71 جنيه للشراء، و 18.82 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 18.71 جنيه للشراء، و 18.90 جنيه للبيع.





وسجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 18.71 جنيه للشراء، و 18.86 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 18.60 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 18.72 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع.





وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 18.67 جنيه للشراء، و 18.83 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 18.69 جنيه للشراء، و 18.87 جنيه للبيع.



