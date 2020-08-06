"صاحب السعادة" أحدث أغنيات مدحت عاصم

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر

طرح المطرب مدحت عاصم، أحدث أغنياته المنفردة بعنوان "صاحب السعادة على موقع تبادل الفيديوهات الشهير يوتيوب،حيث حققت الأغنية أكثر من ٢٠٠ الف مشاهدة فور طرحها،الأغنية من كلمات علاء الشعراوى،لحن مغربي،توزيع وهندسة صوت احمد ايهاب،جيتار احمد حسي.


تأتي الأغنية ضمن ألبوم اسأل قلبك وكان من المقرر طرح الأغنية وتم تأجيلها بسبب جائحة الكورونا.


يذكر أن ألبوم "اسأل قلبك" والذي يتضمن خمس أغنيات يتم طرحه تباعا بطريقة السينجل أغنية كل شهر.


يذكر أن مدحت عاصم طرح من قبل أغنية "ولا يوم"، وأغنية "حبيبي قمر الليلة" وأغنية "حضن الوداع" وأغنية "اسأل قلبك" ويجهز حاليا لحفل غنائي من المقرر إعلان تفاصيله الايام المقبلة

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