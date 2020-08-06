محمد السباعي: 50 مليار دولار تكلفة تطبيق الاستراتيجية القومية للري الحديث

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن الملف المائي من أهم التحديات التي تواجه مصر، موضحا أنه تم وضع استراتيجية قومية للري الحديث بالتعاون مع 9 وزارات بقيمة 50 مليار دولار.





وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، إلى أن من أهم المشروعات الجاري تنيفذها مشروع تأهيل الترع حيث هناك توجيهات بالانتهاء من تأهيل 6140 كيلو متر طولي من الترع خلال عامين.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، أن طرق الري الحديث توفير المياه بنسبة 40% مقارنة بطرق الري التقليدية.





أعلنت مصر رسميا، أمس الأربعاء، قيامها بإرسال خطاب إلى دولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي، حول فعاليات المتعلقة بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، يتضمن تأكيد رفض مصر الملء الأحادى الذي قامت به إثيوبيا في 22 يوليو 2020.





ووفقا لبيان رسمي أصدرته وزارة الموارد المائية والري، أكدت مصر رفضها ما ورد في الخطاب الأخير الموجّه من وزير المياه الإثيوبي إلى نظرائه في مصر والسودان، والمؤرخ بتاريخ 4 أغسطس 2020، والذى تضمن مقترحًا مخالفًا للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي في 21 يوليو 2020، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا، وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد النهضة.





وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، ورفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.



