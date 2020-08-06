شاكير يدير مباراة برشلونة ونابولي بدوري الأبطال

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:26 م
برشلونة ونابولي
برشلونة ونابولي
وكالات

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" منح إدارة مباراة نابولي وبرشلونة في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا إلى الحكم التركي جونيت شاكير.

ويتولى الحكم التركي كونيت شاكير (43 عاماً) إدارة المباراة ويساعده باهاتين دوران وطارق أونجون وحميد أوموت ميلر على أن يتولى ميت كالكافان وعلي بالابيك الإشراف على تقنية الفيديو "فار".

وأدار شاكير المباراة التي خسرها برشلونة أمام ليفربول الإنجليزي برباعية بيضاء في المربع الذهبي للنسخة الماضية من البطولة القارية.

كما تولى شاكير إدارة المباراة التي خسرها نابولي أمام ريال مدريد الإسباني 1-3 في البطولة الأوروبية عام 2017.

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