نجم الأهلي يطلب الرحيل

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:55 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
عبد القادر عرابي
طلب الظهير الأيسر محمود وحيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من السويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق، الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتمسك وحيد بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بحثاً عن المشاركة والحصول على دقائق لعب أكثر مع الفريق.

وطالب وحيد، الراحيل ولو على سبيل الإعارة، في ظل خروجه من حسابات فايلر، الذي يفضل إشراك التونسي علي معلول، كما يميل للدفع بأيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر، وهو ما وضح خلال لقاء الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت مصادر داخل الجهاز الفني بالنادي الأهلي، أن اللاعب تحدث مع فايلر وأخبره بأنه جاء الأهلي للمشاركة بشكل أساسي، مؤكداً على احترامه لوجهة نظر الجهاز الفني.

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