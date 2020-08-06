اتحاد الأطباء العرب يطلق مشروع إغاثة عاجلة لبيروت
الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:16 م
منى صموئيل
أطلقت لجنة الاغاثة والطوارئ التابعة لاتحاد الأطباء العرب مشروع إغاثة عاجلة يتضمن دعم المستشفيات والمراكز الطبية بالأدوية والمستلزمات الطبية خاصة تلك التي في محيط الانفجار بالعاصمة اللبنانية بيروت بالإضافة لتوفير سلات غذائية لبعض الأسر المتضررة جراء الانفجار.
وقدم أمين العام اتحاد الأطباء العرب الدكتور أسامة رسلان الشكر لجميع الدول التى سارعت بتقديم المساعدات للبنان، وفي مقدمتها الدولة المصرية.
ووصف رسلان الموقف المصري من محنة لبنان بالمشرف، ودعا رسلان جميع المنظمات الدولية إلى تقديم يد العون والمساعدة ودعم القطاع الصحى وتوفير السلات الغذائية.
وأكد الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب ان الاتحاد يضع كافة إمكانياته وقدراته الطبية والإنسانية للتعاون مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية لمواجهة الكارثة، وإغاثة المنكوبين.
وكان اتحاد الأطباء العرب قد أصدر بيانا أمس أعرب خلاله عن تضامنه الكامل مع لبنان شعبًا وحكومة، في محنته الحالية.
وأعلن الاتحاد عن تشكيل لجنة طارئة برئاسة الدكتور على أبو سيف رئيس قطاع الإغاثة والتنمية بالاتحاد لبحث سبل التدخل وتقديم المساعدة اللازمة للشعب اللبناني بعد الحادث الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ لبنان وأهله الكرام، من كل مكروه وسوء.
وفور وقوع الكارثة كلف رسلان الدكتور أحمد البوش الأمين العام المساعد للاتحاد في لبنان، ببحث سبل تقديم المساعدات الإغاثية والطبية، وذلك بالتنسيق مع دكتور سليم أبي صالح نقيب أطباء طرابلس ودكتور شرف أبو شرف نقيب أطباء بيروت واتخاذ كافة الإجراءات الإغاثية الفورية في هذه الظروف الكارثية.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 1613 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 47182 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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