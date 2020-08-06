مانولاس: أعرف جيدا كيف أقصي برشلونة من دوري أبطال أوروبا

أكد مانولاس مدافع فريق نابولي على أهمية مباراة فريقه المقبلة أمام برشلونة في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال مانولاس في تصريحات صحفية اليوم الخميس :"أعرف جيدًا كيفية إقصاء برشلونة من دوري الأبطال".





وأضاف :"توتي اتصل علي وقام بتحفيزي وقال لي هيا يا مانولاس, افعل ذلك مرة اخرى. الكامب نو ملعب مذهل وسوف يترك تأثير كبير".





وتابع :"ميسي الرقم واحد في العالم من وجهة نظري، من اجل جودته وعبقريته لكنني مُتفائل ولست خائفًا. نريد مفاجئة برشلونة .. لديهم الضغط وسيكون تحدي لنا".





وزاد :"نأمل أن يتعافى إنسيني من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وأن يكون جاهزًا لمواجهة برشلونة











