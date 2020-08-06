شاهد .. صور لم تشاهدها من قبل من كواليس كليب "يا بلدنا يا حلوة" لعمرو دياب

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ينشر"الفجر الفني" صور جديدة للهضبة عمرو دياب، خلال كواليس أغنيته الوطنية"يا بلدنا يا حلوة".



أغنية"يا بلدنا يا حلوة" وطنية مُهداه لمصر ولشعبها العريق وتهدف أيضًا للترويج السياحي، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، وتم تصويرها كفيديو كليب في شارع المُعز لدين الله بالقاهرة القديمة وعدد من المناطق الأخرى وذلك تحت إشراف المخرج طارق العريان.

في سياق أخر تدرس إحدى شركات المحمول المتعاقد معها الهضبة عمرو دياب، إقامة حفل غنائي له وسط حضور جماهيري وبتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية وذلك خلال الأسابيع المُقبلة.



وستعرض الشركة الفكرة على عمرو، خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من دراسة كافة التفاصيل المتعلقة بالحفل.



