شركة تمويل عقاري توسع استثماراتها في السوق المصري





قال محمد الكحكي العضو المنتدب لشركة تمويل للتمويل العقاري، إن الشركة مستمرة في خطتها لتطوير الاداء وتعظيم حصتها في السوق بالإعتماد علي توفير برامج تمويل متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع.









وأضاف "الكحكي"، في تصريحات صحفية أنه خلال الفترة الماضية بدأت الشركة في التعامل مع مستجدات أزمة كورونا من خلال العمل علي توفير حلول رقمية غير نمطية لتسهيل إجراءات الحصول علي خدمات التمويل والتوسع في عملية التحول الرقمي وميكنة الإجراءات تيسيرا للعملاء.









وأوضح "الكحكي"، أن الشركة أعلنت عن خطة للتوسع فى السوق المصرية وتنوع محفظتها التمويلية خلال 5 سنوات المقبلة تهدف إلى نشر ثقافة التمويل العقارى بين كافة الفئات.









وأصدرت الشركة تمويلات خلال العام الماضي بنحو 543 مليون جنيه لتحقق نمو بنسبة 62% فى رصيد محفظتها التمويلية والتى بلغت مليارًا و195مليون جنيه مقارنة بـ670 مليون جنيه فى عام 2018 لتحتل المركز الأول فى حجم التمويل العقارى فى السوق المصرية بنسبة 21% من إجمالى التمويل بالسوق وأول شركة تمويل عقارى تكسر حاجز 500 مليون جنيه فى عام واحد وذلك خلال ٢٠١٩.









حيث حققت الشركة تمويلات جديدة بقيمة 283 مليون جنيه لتستحوذ شركة تمويل للتمويل العقاري علي نسبة 25% من الحصه السوقية لشركات التمويل العقاري.









وأشار "الكحكي" إلى ان الشركة تطبق احدث المعايير والانظمة الادارية والتكنولوجية الحديثة وتضم كوادر مهنية وخبرات ادارية متنوعه مثل المبيعات وتطوير الاعمال والتسويق والإئتمان وغيرها من الإدارات التي مكنتها من التعامل مع المتغيرات وتجاوز الازمة.









وكانت الشركة حصلت علي المركز الأول خلال النصف الاول للعام الحالي ، وذلك وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية عن النصف الاول للعام الحالي لتواصل الشركة بذلك صدارتها لسوق التمويل العقاري المصري حيث تم اعتماد نتائج الشركة والتي اكدت تصدرها لترتيب شركات التمويل العقاري لعام 2019 وحافظت الشركة علي صدارتها للسوق حتي نهاية النصف الأول عام ٢٠٢٠.