قطر تحاول إخفاء تورطها في تمويل حزب الله بالأسلحة

مولت دويلة قطر، تنظيم حزب الله اللبناني بشحنات أسلحة، حسبما كشفت "قناة فوكس نيوز"، اليوم الخميس.

وأشارت قناة فوكس نيوز، إلى أن تمويل قطر لحزب الله بالأسلحة يعرض ما يقرب من 10 آلاف عسكري أميركي في قطر لخطر داهم.

وقد اخترق المحقق الأمني ​​الخاص، جيسون جي، أعمال شراء الأسلحة في قطر، وكشف لفوكس نيوز أن "أحد أفراد العائلة المالكة" سمح بتسليم عتاد عسكري لتنظيم حزب الله اللبناني.

ووثق ملف قدمه جيسون جي، تحققت منه "فوكس نيوز"، الدور الذي لعبه عضو العائلة الملكية منذ عام 2017، في مخطط مترامي الأطراف لتمويل الإرهاب.

ووفقًا للقناة الأمريكية، حاول سفير قطر لدى بلجيكا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، عبد الرحمن بن محمد الخليفي، دفع مبلغ 750 ألف يورو لجيسون جي، بهدف إخفاء دور النظام القطري في إمداد حزب الله بالأموال والأسلحة.

لكن جيسون جي، الذي يستخدم اسماً مستعاراً لحماية نفسه من بطش الدوحة، قال في المقابل إن هدفه "وقف تمويل قطر للمتطرفين"، مؤكدا أنه يجب إزالة التفاحة الفاسدة من السلة"، في إشارة إلى الدور الذي تلعبه الدوحة في النظام الدولي.

وفي مقابلات مع شبكة "فوكس نيوز"، دعا سياسيون أوروبيون إلى شن حملة على تمويل قطر للإرهاب.

وقالت البرلمانية الفرنسية، ناتالي جويليه، التي قادت لجنة تحقيق بشأن الشبكات المتطرفة في أوروبا: "ينبغي أن تكون لدينا سياسة أوروبية فيما يتعلق بقطر، وأن نحذر، بشكل خاص بشأن تمويلها للإرهاب".

وأضافت: "وفي غضون ذلك يجب على بلجيكا أن تطلب من الاتحاد الأوروبي إجراء تحقيق وتجميد الحسابات المصرفية القطرية".