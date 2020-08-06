إنبي يعلن غياب "شريف" عن مواجهة الأهلي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:18 م
محمد شريف
محمد شريف
علي نبوي
كشف عبدالناصر محمد المشرف العام على الكرة بنادي إنبي، تفاصيل استعدادات فريقه لمواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري العام.

وقال عبدالناصر في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: " عندنا مسحة قبل المباراة يوم الجمعة، المسحة ستضم 25 لاعب و 8 من الجهاز الفني والإداري، وأتمنى أن نستمر في تطبيق الإجراءات الاحترازية".

وأضاف:" لقاء الأهلي مباراة عادية ومثل أي مباراة، وأتمنى تقديم مباراة قوية بعد فترة غياب طويلة بسبب فيروس كورونا، نتمني الخروج بنتيجة جيدة".

وواصل: "محمد شريف لن يشارك أمام الأهلي، نلتزم بالعقود ونحترم جميع البنود".

وتابع عبدالناصر:" نتمنى استمرار شريف معنا في الموسم القادم، وهذا قرار النادي الأهلي، ولكن رينيه فايلر المدير الفني سوف يحسم الموقف ولكن ليس الآن، لازال هناك دور ثانٍ".

وأكد:" تحدثنا مع محمد شريف، للبقاء مع الفريق في الموسم القادم، لكن كل شئ مؤجل حاليا".

وختم:" ليس لدينا إصابات، وعاد إلينا صلاح سليمان وأحمد عبدالعزيز بعد شفائهما من الإصابات لكنهم ليس جاهزين بنسبة 100%، وخاض اللاعبون فترة إعداد قوية مع حلمي طولان، وأتمنى آلا تكون هناك أي إصابة بسبب ضغط المباريات".



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