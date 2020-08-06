ميلي بوبي تعلن تضامنها مع بيروت

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نشرت النجمة العالمية ميلى بوبى براون، صاحبة الـ16 عام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، صورة من الأنفجار الذى حدث أول أمس في بيروت، تضامنًا معهم.



وعلقت على الصورة قائلة: " أدى انفجار وحشى فى بيروت إلى إصابة أكثر من 4000 شخص، وتشريد مئات الآلاف من اللبنانيين، وتعمل اليونيسف على تقديم الإمدادات الطبية العاجلة وتقديم الدعم النفسى والاجتماعى للأطفال".



كما ناشدت ميلي، جمهورها من أجل التبرع الى ضحايا الحادث الأليم، وذلك من خلال منظمة اليونسيف.