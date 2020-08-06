مفاجأة فايلر الوحيدة أمام إنبي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:32 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
وضع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد الشيخ لاعب الفريق ضمن حساباته الفنية للدفع به بشكل أساسي خلال مواجهة إنبي بالدوري المصري.

وقرر فايلر، الاستعانة بخدمات اللاعب بشكل أساسي، في ظل غياب رمضان صبحي نجم الفريق، عن المواجهة بسبب عدم قانونية مشاركته.

كما تأتي مشاركة الشيخ بشكل أساسي بعد تألقه خلال المباريات الودية الأخيرة وحصوله على إشادة خاصة من الجهاز الفني.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي إنبي، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الخامس عشر بالدوري المصري.

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