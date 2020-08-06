وزير الاقتصاد اللبناني: العمل مع صندوق النقد الدولي هو الحل الوحيد

قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة يوم الخميس إن القدرة المالية للدولة اللبنانية والبنك المركزي محدودة جدا لمواجهة آثار انفجار مخزن بالميناء والذي ألحق دمارا ببيروت دون مساعدة خارجية.





وقال نعمة في تصريحات تلفزيونية لسكاي نيوز عربية ”القدرة تبع الدولة كتير محدودة و قدرة البنوك والبنك المركزي كمان. منا (لسنا)غرقانين بالدولارات“.





وأضاف أن العديد من الدول سارعت للمساعدة وأن الأضرار بمليارات الدولارات.





وقال إن العمل مع صندوق النقد الدولي هو الحل الوحيد للبنان، الذي يعاني بالفعل جراء أزمة في توافر الدولار وانهيار مالي قبل الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء.