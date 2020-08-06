عبد العاطي: علاقتي بـ"مختار" دفعتني لقبول منصب المدرب العام بالإنتاج

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:13 م
مجدي عبد العاطي
مجدي عبد العاطي
علي نبوي
أكد مجدي عبدالعاطي المدرب العام لفريق الانتاج الحربي، والقائم بأعمال المدير الفني، أن علاقته مع مختار مختار، وراء قبوله المنصب.

وقال عبدالعاطي في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" والمذاع عبر إذاعة راديو مصر: "العلاقة مع مختار مختار وراء قبولي منصب المدرب العام في الانتاج، وقد تحدث معي هاتفيا بسبب الظروف التي يمر بها الفريق، وبعد إصابته بالفيروس ورحيل محمد عبدالله لم أتردد لحظة واحدة في قبول العرض، كان أمرا يجب تنفيذه على الفور".

وأضاف:" الكابتن مختار حالته في تحسن كبير، وخلال الأسبوع المقبل سيكون معنا في التدريبات"".

وأكمل: "علاقتي مع الكابتن مختار وراء قبولي المنصب، وحال رحيله وتولي أي مدرب آخر، فلن أقبل بالتواجد مدرب عام مع أي مدرب آخر، قبلت المنصب بسبب الوضع الصحي الحالي في الانتاج الحربي، وعلاقتي الجيدة مع مختار مختار".

وأردف:" طلبنا تأجيل لقاء إف سي مصر والأهلي، وتم تأجيل لقاء نادي مصر فقط، دخل معنا في التدريبات أمس 8 لاعبين، بعدما كنا نتدرب فقط 12 لاعب فقط، ولكن بعض اللاعبين لازالوا في حاجة لتجهيزهم قبل استئناف الدوري الممتاز، سنعمل على رفع الحالة البدنية للاعبين".

وزاد: "لو فريق الانتاج جاهز فنيا وبدنيا، فلن نخشي مواجهة أي منافس، لكن الفريق لم يخوض أي مباريات ودية منذ فترة طويلة، احتاج فقط وجود فترات كافية قبل المباريات، وسنحاول تجهيز كل اللاعبين".

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