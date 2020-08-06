بالصور.. أول قداس بكنائس الفيوم وسط إجراءات احترازية مشددة

شهدت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، صباح اليوم الأربعاء، إقامة صلاة أول قداس إلهي بعد عودة صلوات القداسات بكنائس المحافظة، تدريجيا، وفقا لقرار نيافة الحبر الجليل الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرتها.





وأقيمت صلاة القداس الإلهي، وسط إجراءات احترازية مشددة، ووقف عدد من أعضاء فريق الكشافة الكنسية، وخدام بالكنيسة، عند الباب الرئيسي، للإطلاع على بطاقات هوية المصلين المسجلين أسمائهم لحضور هذا القداس، وتعقيم اليدين بالكحول، وقياس درجة حرارة الجسم.





كما شهدت الكنيسة من الداخل، ترقيم المقاعد للحضور، والجلوس كلا في مقعده المخصص، لتحقيق التباعد في المسافات بين الحضور، مع إلتزامهم بارتداء الكمامات الطبية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.





ترأس صلاة القداس الإلهي، صباح اليوم، كلا من القمص صليب توفيق، والقس جون مكرم، راعيا الكنيسة، وبحضور 40 من المصلين، و8 شمامسة فقط.





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أصدرت الكنائس المصرية بمختلف طوائفها بيانات رسمية للتضامن مع ضحايا انفجار بيروت، كما تقدم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالتعازي فى ضحايا الانفجار.





وأصدرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر بيانا رسميا منذ قليل بخصوص هذا الانفجار وهو كالآتي: نظرا للأحداث الراهنة ببيروت- لبنان، تواصل غبطةُ أبينا البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بغبطة البطريرك الكاردينال بشارة الراعي بطريرك الموارنة للاطمئنان على البلاد وعلى أبنائها.





وقد عبّر غبطة البطريرك إبراهيم إسحق أسفه على هذا الحادث المؤلم، والذي تسبب في كثير من الضحايا والجرحى، وأّنه مُتّحد معه ومع جميع الشعب في الصلاة، من أجل سلام الله يحل في قلوب جميع المتضررين.





كما تم الاطمئنان على الرعية القبطية بلبنان وراعيها الأب أنطونيوس مقّار، واختتم البيان: نشكر الله أن الجميع بخير وسلام، نسأل الله أن يمنح الشفاء والعزاء للبنان وكل شعبها.





البابا تواضروس يتقدم بالتعازي فى الضحايا:





وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا رسميا منذ قليل يتقدم فيه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالتعازي فى ضحايا انفجار لبنان ونص البيان على: بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أتقدم بخالص التعزية والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث الانفجار المؤسف الذي وقع اليوم بالعاصمة بيروت.



