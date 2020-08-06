تضامنًا مع لبنان.. محمد الشرنوبي يطرح أغنية "من قلبي سلام لبيروت"

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر
رشا عادل
طرح الفنان محمد الشرنوبي، أغنية جديدة بعنوان "من قلبي سلام لبيروت"، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك تضامنًا مع لبنان.



وشارك محمد، جمهوره بمقطع فيديو من الأغنية، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق الشرنوبي، على مقطع الفيديو قائلًا:"من قلبي سلامٌ لبيروت".


ونال مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت الآف التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"شكرا لصوتك وقلبك الجميل وربنا يعين اهل بيروت" وأضاف آخر"ربنا يحفظها ويحفظ صوتك يارب".

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