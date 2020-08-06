الرقابة الإدارية تضبط مدير شركة انتحل صفة مستشار إعلامي لوزارة التعليم

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على (أ.ص.س)، صاحب شركة خاصة، تعمل في مجال الدعاية والإعلان، لانتحاله صفة المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، واستغلال المنصب المزعوم في الحصول على منافع مادية وعطايا عينية تقدر قيمتها بنحو 5 ملايين جنيه من أحد المواطنين، وذلك بعد أن ادعى قدرته على التدخل لدى بعض الجهات القضائية لحفظ إحدى الدعاوى الخاصة لصالح المواطن.





وأسفرت تحريات الهيئة، عن اعتياد المتهم استخدام تلك الصفة للنصب على عديد من المواطنين الراغبين في إنهاء مصالحهم، وبتقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم وجارى التحقيق معه حاليا بمعرفة النيابة العامة.



