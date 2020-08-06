السبت.. بدء التسجيل الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات بجامعة الإسكندرية
الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:12 م
دينا حسن- محمد رجب
أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، عن الإنتهاء من كافة الإستعدادات اللازمة لإجراء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الأجنبية والعربية، والشهادات الفنية، للطلاب المتقدمين للكليات التى يتطلب الالتحاق بها أداء اختبار قدرات للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٠.
وأوضح أنها كليات الفنون الجميلة، التربية النوعية، التربية الرياضية بنين، والتربية الرياضية بنات، والتي من المقرر أن يبدأ التسجيل الإلكتروني بها يوم السبت القادم ٨ أغسطس وحتى ٢٠ أغسطس، وذلك وفق الخطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه من المقرر أن يبدأ التسجيل الالكترونى من خلال موقع التنسيق الالكترونى التابع لوزارة التعليم العالى وذلك على الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg، والتي تتم الكترونيًا عن طريق استخدام الرقم القومب، رقم جلوس الطالب.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة متابعة داخلية لمتابعة سير اختبارات القدرات وضمان تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة أثناء تنفيذ هذه الاختبارات للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.
تعافي 1613 مصابا بفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 1613 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 47182 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.
وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.