السبت.. بدء التسجيل الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات بجامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، عن الإنتهاء من كافة الإستعدادات اللازمة لإجراء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الأجنبية والعربية، والشهادات الفنية، للطلاب المتقدمين للكليات التى يتطلب الالتحاق بها أداء اختبار قدرات للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٠.





وأوضح أنها كليات الفنون الجميلة، التربية النوعية، التربية الرياضية بنين، والتربية الرياضية بنات، والتي من المقرر أن يبدأ التسجيل الإلكتروني بها يوم السبت القادم ٨ أغسطس وحتى ٢٠ أغسطس، وذلك وفق الخطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.





وأوضح الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه من المقرر أن يبدأ التسجيل الالكترونى من خلال موقع التنسيق الالكترونى التابع لوزارة التعليم العالى وذلك على الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg، والتي تتم الكترونيًا عن طريق استخدام الرقم القومب، رقم جلوس الطالب.





وأوضح أنه تم تشكيل لجنة متابعة داخلية لمتابعة سير اختبارات القدرات وضمان تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة أثناء تنفيذ هذه الاختبارات للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.



