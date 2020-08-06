فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام إنبي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:29 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد الصو
بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في وضع يده على التشكيل المناسب لفريقه ضده إنبي، بالدوري العام.

واستقر المدرب السويسري، بنسبة كبيرة على التشكيل المناسب للمواجهة المرتقبة والتي ستكون أولى مباريات الفريق الرسمية، عقب استئناف النشاط الرياضي بعد غياب دام أكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يبدأ فايلر بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج، أحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي.
خط الهجوم: مروان محسن.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره إنبي، مساء الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الخامس عشر من الدوري العام.

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