فوكس نيوز الأمريكية: حزب الله مسؤول عن انفجار بيروت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:09 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
وكالات

نقلت فضائية العربية، اليوم الخميس، عن شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أن حزب الله مسئول عن انفجار مرفأ بيروت.

 

وشهد لبنان، حريقًا هائلًا، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

 

وفي تصريحات صحفية، أفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 113 شهيدًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.

 

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.


كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

 

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

 

ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستودع مفرقعات مرفا بيروت مجلس الوزراء حزب الله انفجار مرفا بيروت انفجار المرفأ

أخبار تهمك

كارتيرون يبلغ الزمالك بعدم حاجته للجناح الطائر

منذ حوالي 4 ساعات

خبير لوائح يكشف مفاجأة عن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

لقي مصرعه.. أول صورة لقائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ أقل من ساعتين

حدث مفاجئ تسبب في سقوطها.. تفاصيل جديدة بشأن طائرة الجونة

منذ أقل من ساعة

بعد ضم آكي.. مانشستر سيتي يستهدف ضم صفقة نارية

منذ ساعة

الأهلي يقدم عرضا جديدا لضم رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

رينيه فايلر يطالب بعودة نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

حطام الطائرة الخاصة بمطار الجونة بالغردقة (صور)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الزمالك يتحرك من جديد لحسم صفقة المهاجم الفلسطيني

منذ 39 دقيقة

مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الأهلي مع الصفقة السوبر

منذ ساعة و 6 دقيقة

بشرى سارة في الأهلي بشأن محمود كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

نجم برشلونة ينتظر التصريح الطبي للمشاركة أمام نابولي

منذ 38 دقيقة

رسميا.. إطلاق موقع التنسيق لطلاب الثانوية لتسجيل اختبارات القدرات

منذ حوالي 5 ساعات

تشيلسي يقترب من الظهير الطائر لريال مدريد

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الجيش اللبناني يدفع بتعزيرات عقب انفجار هائل بالعاصمة بيروت

عاجل.. وفاة أمين عام حزب الكتائب اللبنانية جراء انفجار بيروت

الفوضى تضرب المستشفيات اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت

إصابة زوجة رئيس الوزراء اللبناني وابنته جراء انفجار مرفأ بيروت

تركيا تعرض تقديم المساعدة للبنان لإزالة آثار الانفجار في مرفأ بيروت

عبر اتصال هاتفي.. الرئيس العراقي يعرب عن التضامن مع لبنان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

11:27 ص

مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الأهلي مع الصفقة السوبر

01:45 م

حدث مفاجئ تسبب في سقوطها.. تفاصيل جديدة بشأن طائرة الجونة

01:55 م

لقي مصرعه.. أول صورة لقائد الطائرة المتحطمة في الجونة

01:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا