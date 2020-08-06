تعرف على مشاهدات أغنية "مالك غيران" لعمرو دياب

Advertisements





حقق برومو أغنية "مالك غيران" لعمرو دياب نجاحًا كبيرًا، بالإضافة إلى تصدره تريند"يوتيوب"، وتخطت مشاهداته 425,272 مشاهدة.



أغنية"مالك غيران" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان من الفلولكلور وتوزيع سالفاتور جاناتشي ونابوتشودونوسور بولي، ويستعد عمرو لطرح الأغنية كاملة خلال الأيام المقبلة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الموسيقى المختلفة.



وتقول كلمات الأغنية:"انت إيه مالك غيران..والقلق في عينك أهو بان.. انت إيه مالك مجنون..كنت مستقوي وجبروتك..مش سمعت كلام الناس..يبقى تستحمل وخلاص".





والجدير بالذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب هو ألبوم "سهران" واحتوي الألبوم على 16 أغنية تعاون خلالهم مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أيمن بهجت قمر، تامر حسين، صابر كمال، عمرو مصطفى، عزيز الشافعي، محمد يحيى، طارق مدكور، رامي سمير، أسامة الهندي، نادر حمدي، وتعاون أيضًا مع ابنته جانا، التي شاركت في غناء وتلحين أغنية "جميلة"، كما تعاون مع مدير أعماله أحمد زغلول، في أغنية من كلماته وألحانه وتحمل اسم "روح".