الكشف عن قيمة صفقة برشلونة الجديدة هذا الصيف

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:42 م
اريك جارسيا
اريك جارسيا
أحمد عصام
يرغب مسئولو فريق برشلونة الإسباني في ضم مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعد توصية من كيكي سيتين مدرب البارسا. 

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "ماركا"، إلى أن ايريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي سيكلف برشلونة من 15 إلى 20 مليون يورو، ولكن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سيحاول اقناعه بالبقاء. 

وظهر اريك جارسيا بمستوى مميز للغاية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، خاصة بعد مشاركته بشكل أساسي في المباريات الأخيرة من البطولة. 

وينتهي عقد جارسيا مع مانشستر سيتي في صيف موسم 2021 المقبل.

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مانشستر سيتي رياضة برشلونة اريك جارسيا اخبار الرياضة

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