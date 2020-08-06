نجم برشلونة ينتظر التصريح الطبي للمشاركة أمام نابولي

تلقى الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة خبرا سارا قبل موقعة نابولي المقبلة في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وشارك الفرنسي عثمان ديمبلي في تدريبات الفريق الكتالوني اليوم كاملة والتي أقيمت في إطار التحضيرات لمواجهة الفريق الإيطالي.





وتعتبر هذه المرة هي الأولى التي يشارك فيها الجناح الفرنسي في مران الفريق كاملا منذ إصابته التي أبعدته عن الفريق لمدة 6 أشهر تقريبا.





وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس بأن مسألة انضمام ديمبلي لقائمة برشلونة في المباراة أمام نابولي تتوقف على التصريح الطبي.











